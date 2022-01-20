П'яний український морж вразив купанням на Водохреще — рятувала поліція

Чоловіка дістали та передали медикам/Колаж: "Сьогодні"

В Івано-Франківській області п'яний чоловік просидів у крижаній воді на Водохреще 10 хвилин. Його довелося діставати з річки нацгвардійцям.

Про це повідомляє Telegram-канал "UKR INFORM".

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Деталі

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння 19 січня заліз в ополонку та просидів там 10 хвилин. Він не хотів самостійно вийти з крижаної води річки Бистриця. Місцевим жителям довелося звернутися до нацгвардійців, які, своєю чергою, силою дістали моржа з ополонки. Його передали медикам.

Як розповіли люди, на той момент нижня частина його тіла "посиніла".

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Занурення в річку зі сміттям

На Закарпатті на річці Боржава утворився справжній пластиковий затор. Щоб привернути увагу до проблеми, екоактивіст Віктор Бучинський занурився на Водохреще у цю водойму.

Під час такого незвичного купання закликав берегти довкілля і святу воду та не викидати сміття у річки.