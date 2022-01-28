Пытают и доводят до самоубийства: что на самом деле происходит в воинской части 3021 в Днепре

Елена Липовенко из-за нечеловеческого отношения руководства воинской части вынуждена была уволиться/Коллаж: "Сегодня"

В 2018-2019 годах в воинской части 3021 Национальной гвардии Украины, где 27 января солдат Артемий Рябчук устроил кровавую бойню и убил пять человек, произошло два самоубийства. С октября прошлого года два человека пытались покончить жизнь самоубийством. Еще пять человек по собственной инициативе покинули воинскую часть.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24" бывшая военнослужащая части 3021 Национальной гвардии Украины Елена Липовенко рассказала, что там происходит на самом деле.

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Что рассказала Елена Липовенко?

"Я служила в 18-19 годах в Национальной гвардии Украины, а именно в воинской части 3021 на должности "старший мастер инженерно-технических средств охраны", то есть в отдельном взводе. Я лично служила в караульной службе на уровне с военнослужащими срочной службы. И что я хочу отметить: с тем, чем я лично столкнулась, может столкнуться каждый человек, каждый гражданин, каждый нацгвардеец. Да, были в той части военной и пытки, и травля, и моральное давление. Особенно тех, кто более умен, более опытен, которые не курят, не пьют, которые хотят добиться какой-то справедливости", – говорит военнослужащая части 3021 в 2018-2019 годах Елена Липовенко.

Липовенко отметила, что если бы раньше знала свои права, то ни проблем, ни пыток не было бы.

"Лично я столкнулась с тем, когда я заболела, меня добили, мое здоровье добили еще сильнее, не давая мне выходных, не давая мне возможности восстановить свое здоровье. Меня бросали на военную службу, надевая бронежилет размером 6. Это 18 килограммов. Когда во время службы я потеряла сознание, мои командиры меня закрыли в кабинетах своих и не отпускали. Они смеялись надо мной. Я сказала, что с собой что-то сделаю или окажите мне помощь, потому что я умру. Что случилось: у меня до этого был вирус, температура 38-39 долгое время. Потом было внутреннее кровотечение на фоне температуры высокой. Я выходила на службу, на меня надели все доспехи. Я к тому времени весила примерно 50 килограммов, а на меня надели 25 килограммов. Я потеряла сознание именно во время строевой ходьбы", – рассказывает Елена.

Липовенко отметила, что когда она попросила о помощи, то ее предоставили ей. Однако не все так просто. Женщину отправили к "знакомым" врачам в гинекологическое отделение. Помощь ей не оказывали.

"Со мной также лежали ребята, которые тоже со мной ходили в караулы, но на другие посты. Они тоже понесли потерю своего здоровья. Например, один парень ходил с температурой 39. Он обращался к своим командирам, он ходил в караульную службу с такой температурой. Потом он потерял сознание, у него были галлюцинации. Ему пришлось сделать операцию и удалить среднее ухо. Другому парню, ребенку, ему тоже запретили лечиться, у него была температура 38-39 примерно неделю. Ему не предоставляли сна, ему не давали отдыха, его держали в карауле", — вспоминает Елена Липовенко.

Когда девушка начала обращаться к своим командирам и звонить на горячую линию Нацгвардии, чтобы ей предоставили нормальный госпиталь при МВД, то ее начали травить и угрожать.

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"Сказали, что ты симпатичная девушка, и ты должна знать, что делать, если ты не хочешь проблем", — говорит девушка.

Тогда Елена принялась действовать, делать посты в соцсетях. Она добилась того, чтобы ее отправили на лечение в Киев и впоследствии уволили законно. По словам девушки, ее коллегу, который тоже служил с ней в воинской части 3021, уволили незаконно. У мужчины было несколько инфарктов, в том числе в кабинете руководителя части.

"Его уволили так, что его посадили в психбольницу без его согласия, забрали у него документы. Затем его уволили задним числом, отпустили. Он сейчас судится второй год и не может добиться справедливости", – рассказывает Елена.

По словам Липовенко, было очень много случаев, когда военные совершали самоубийство – застреливались из оружия.

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ЧП в Днепре 27 января

Инцидент произошел около 4:00 27 января . Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата. Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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