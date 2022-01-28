Катують та доводять до самогубства: що насправді відбувається у військовій частині 3021 у Дніпрі

Олена Липовенко через нелюдське відношення керівництва військової частини вимушена була звільнитися/Колаж: "Сьогодні"

У 2018-2019 роках у військові частині 3021 Національної гвардії України, де 27 січня солдат Артемій Рябчук влаштував криваву бійню та вбив 5 людей, сталося два самогубства. З жовтня минулого року двоє осіб намагалися покінчити життя самогубством. Ще 5 осіб з власної ініціативи залишили військову частину.

В ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" колишня військова частини 3021 Національної гвардії України Олена Липовенко розповіла, що там відбувається насправді.

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Що розповіла Олена Липовенко?

"Я служила у 18-19 роках у Національній гвардії України, а саме у військовій частині 3021 на посаді "старший майстер інженерно-технічних засобів охорони", тобто в окремому взводі. Я особисто служила в караульній службі на рівні з військовослужбовцями строкової служби. І що я хочу зазначити: з тим, чим я особисто стикнулася, може стикнутися кожна людина, кожен громадянин, кожен нацгвардієць. Так, були в тій частині військовій і катування, і цькування, і моральний тиск. Особливо тих, хто більш розумний, більш досвідчений, які не курять, не п'ють, які хочуть добитися якоїсь справедливості", — каже військовослужбовиця частини 3021 у 2018-2019 роках Олена Липовенко.

Липовенко зазначила, що якби раніше знала свої права, то ані проблем, ані катувань не було б.

"Особисто я стикнулася з тим, коли я захворіла, мене добили, моє здоров'я добили ще дужче, не даючи мені не вихідних, не даючи мені змоги відновити своє здоров'я. Мене кидали до військової служби, одягаючи бронежилет розміром 6. Це 18 кілограмів. Коли під час служби я втратила свідомість, мої командири мене закрили в кабінетах своїх і не відпускали. Вони сміялися з мене. Я сказала, що з собою щось зроблю або надайте мені допомогу, бо я помру. Що сталося: у мене до цього був вірус, температура 38-39 довгий час. Потім була внутрішня кровотеча на фоні температури високої. Я виходила на службу, на мене надягнули всі обладунки. Я на той час важила приблизно 50 кілограмів, а на мене надягнули 25 кілограмів. Я втратила свідомість саме під час стройової ходи", — розповідає Олена.

Липовенко зазначила, що коли вона попросила допомоги, то її надали її. Однак не все так просто. Жінку відправили до "знайомих" лікарів до гінекологічного відділення. Допомогу їй не надавали.

"Зі мною також лежали хлопці, які теж зі мною ходили в караули, але на інші пости. Вони теж зазнали втрату свого здоров'я. Наприклад, один хлопець ходив з температурою 39. Він звертався до своїх командирів, він ходив до караульної служби з такою температурою. Потім він втратив свідомість, у нього були галюцинації. Йому довелося зробити операцію та видалити середнє вухо. Іншому хлопцю, дитині, йому теж заборонили лікуватися, у нього була температура 38-39 приблизно неділю. Йому не надавали сну, йому не давали відпочинку, його тримали в караулі", — згадує Олена Липовенко.

Коли дівчина почала звертатися до своїх командирів та телефонувати на гарячу лінію Нацгвардії, щоб їй надали нормальний госпіталь при МВС, то її почали цькувати та погрожувати.

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"Сказали, що ти симпатична дівчина і ти повинна знати, що робити, якщо ти не хочеш проблем", — каже дівчина.

Тоді Олена почала діяти, робити пости в соцмережах. Вона добилася того, щоб її відправили на лікування у Київ та згодом звільнили законно. За словами дівчини, її колегу, який теж служив з нею у військовій частині 3021, звільнили незаконно. У чоловіка було декілька інфарктів, у тому числі в кабінеті керівника частини.

"Його звільнили так, що його посадили в психіатричну лікарню без його згоди, забрали в нього документи. Потім його звільнили заднім числом, відпустили. Він зараз судиться другий рік і не може добитися справедливості", — розповідає Олена.

За словами Липовенко, було дуже багато випадків, коли військові чинили самогубство — застрелювалися зі зброї.

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НП у Дніпрі 27 січня

Інцидент стався близько 4-ї години ранку 27 січня . Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.

. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього, а потім відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати. Двоє встигли вибігти на вулицю й набрати телефоном поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло 5 людей, 5 – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. За даними силовиків, хлопець родом з Одеської області.

Як стало відомо "Сьогодні", солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був долучений до охорони "Південмашу".

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