Ракета попала в грузовик. На Донбассе погиб морской пехотинец (фото)

Погибший Артур Голуб служил в морской пехоте / Фото: Коллаж: Сегодня
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил при попадении противотанковой управляемой ракеты боевиков в грузовик Вооруженных сил Украины 12 сентября погиб 27-летний матрос Артур Голуб.
Об этом сообщила пресс-служба 503-го Отдельного батальона морской пехоты в Facebook.
"Сегодня вражеская нечисть забрала жизнь нашего побратима, попав противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым он управлял... Брат, твоя военная семья обещает – уроды обязательно поплатятся за твою жизнь своими! Покойся с миром", – говорится в сообщении.
Погибший Артур Голуб был родом из Житомирской области, ему было всего 27 лет.
Соболезнования родным и близким павшего морского пехотинца выразило также командование Военно-Морских сил ВСУ и весь личный состав.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского обстрела 12 сентября один военнослужащий ВСУ получил смертельные ранения.
Днем ранее, 11 сентября, враг совершил 10 обстрелов, в результате которых один наш боец погиб, восемь военных получили ранения и еще двое – боевые травмы.
9 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы, были ранены двое украинских военных.