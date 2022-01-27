Расстрел солдатов – месть? Новые подробности о кровавой бойне в Днепре

Артемий Рябчук устроил стрельбу в Днепре / Фото: Коллаж: Сегодня

В полке, где был солдат Артемий Рябчук, который застрелил пятерых человек, были лучшие из лучших солдат. Руководство тщательно отбирает людей в караул, поэтому очень странно, что такая трагедия вообще произошла.

Об этом заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, сейчас должно работать по всем версиям, в том числе рассмотреть возможность диверсии. Однако накручивать ситуацию не стоит.

Стариков подчеркнул, что солдата вряд ли обижали сослуживцы или старшина, поскольку физически он может постоять за себя.

"У него рост 194 см, среднее техническое образование. Никакой старшовщины там быть не может. Ну такой мужик здоровый", – сказал эксперт.

Кроме того, полковник уточнил, что командиры тщательно отбирают людей, которых отправляют на дежурство. Для проверки солдат работает целое подразделение военной контрразведки – оно изучает личный состав и предупреждает подобные инциденты.

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"В промышленных полках командование и зам по воспитанию очень сильные. Они проводят соответствующую работу по подбору и просто так никого в караул не поставят. (…) Тут комплекс мер – почему оно не сработало, я не знаю", – добавил Стариков.

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