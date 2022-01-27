Розстріл солдатів – помста? Нові подробиці про криваву бійню в Дніпрі

Артемій Рябчук влаштував стрілянину у Дніпрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У полку, де був солдат Артемій Рябчук, який застрелив п'ятьох осіб, були кращі з найкращих солдатів. Керівництво ретельно відбирає людей до варти, тому дуже дивно, що така трагедія взагалі сталася.

Про це заявив військовий експерт, полковник СБУ у відставці Олег Старіков в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, зараз треба працювати за всіма версіями, зокрема, розглянути можливість диверсії. Проте накручувати ситуацію не варто.

Старіков наголосив, що солдата навряд чи ображали товариші по службі або старшина, оскільки фізично може постояти за себе.

"У нього зріст 194 см, середня технічна освіта. Жодної старшівщини там бути не може. Ну такий чоловік здоровий", – сказав експерт.

Крім того, полковник уточнив, що командири ретельно відбирають людей, яких відправляють на чергування. Для перевірки солдатів працює цілий підрозділ військової контррозвідки – воно вивчає особовий склад та попереджає подібні інциденти.

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"У промислових полицях командування та заступник з виховання дуже сильні. Вони проводять відповідну роботу з підбору і просто так нікого на варту не поставлять. (…) Тут комплекс заходів – чому він не спрацював, я не знаю", – додав Старіков.

Деталі НП