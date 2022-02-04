"Расстреляли во сне". В каком состоянии раненый во время бойни в Днепре солдат (фото)

Пострадавший в стрельбе в Днепре Игорь находится в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"
Военнослужащий Игорь, который пострадал в жуткой стрельбе в Днепре, начал выздоравливать. Парень хорошо кушает и уже улыбается.
Об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на странице в Facebook.
В каком состоянии пострадавший?
27 января одна пуля пробила живот Игорю, а другая – бедро. Спустя неделю у парня все налаживается.
"Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. Он окончил финансовый техникум", – написал Рыженко.
По словам главврача, сейчас Игорь в ожидании девушки.
"Их приходит двое. И снова у него, раненого бойца, сложный выбор", – добавил Рыженко.
Сергей Рыженко с пострадавшим Игорем. Фото: Facebook/Сергей Рыженко
Что известно о трагедии
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.