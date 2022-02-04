"Расстреляли во сне". В каком состоянии раненый во время бойни в Днепре солдат (фото)

Пострадавший в стрельбе в Днепре Игорь находится в больнице. Фото: коллаж "Сегодня"

Военнослужащий Игорь, который пострадал в жуткой стрельбе в Днепре, начал выздоравливать. Парень хорошо кушает и уже улыбается.

Об этом сообщил главврач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко на странице в Facebook.

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В каком состоянии пострадавший?

27 января одна пуля пробила живот Игорю, а другая – бедро. Спустя неделю у парня все налаживается.

"Он начал хорошо кушать. Большие бинтовые повязки на животе и бедре напоминают о той ужасной ночи, когда его во сне расстреляли. Грустно улыбается, говорит, что у него, наверное, такая судьба – быть нацгвардейцем, а не бухгалтером. Он окончил финансовый техникум", – написал Рыженко.

По словам главврача, сейчас Игорь в ожидании девушки.

"Их приходит двое. И снова у него, раненого бойца, сложный выбор", – добавил Рыженко.

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Сергей Рыженко с пострадавшим Игорем. Фото: Facebook/Сергей Рыженко

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

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