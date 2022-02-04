"Розстріляли уві сні". В якому стані поранений під час бійні у Дніпрі солдат (фото)

Постраждалий у стрільбі у Дніпрі Ігор перебуває у лікарні. Фото: колаж "Сьогодні"
Військовослужбовець Ігор, який постраждав у жахливій стрільбі у Дніпрі , почав одужувати. Хлопець добре їсть і вже посміхається.
Про це повідомив головний лікар лікарні імені Мечникова Сергій Риженко на сторінці у Facebook.
У якому стані постраждалий?
27 січня одна куля пробила живіт Ігореві, а інша – стегно. Через тиждень у хлопця все налагоджується.
"Він почав добре їсти. Великі бинтові пов'язки на животі та стегні нагадують про ту жахливу ніч, коли його уві сні розстріляли. Сумно усміхається, каже, що в нього, мабуть, така доля – бути нацгвардійцем, а не бухгалтером. Він закінчив фінансовий технікум", – написав Риженко.
За словами головлікаря, зараз Ігор чекає на дівчину.
"Їх приходить двоє. І знову у нього пораненого бійця складний вибір", – додав Риженко.
Сергій Риженко із постраждалим Ігорем. Фото: Facebook/Сергій Риженко
Що відомо про трагедію
- Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат вартової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. У цей час у приміщенні було 22 солдати.
- Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.
- На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.
- Стріляючий – солдат термінової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.
- Як стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".
- Після затримання Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключів від дверей.
- Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.
- Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили терміновиків до самогубства , потім приховували факти і навіть одержували підвищення.
- У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави. Підозрюваний утримується в СІЗО .