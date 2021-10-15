Раздели догола и избили. Запорожские копы пытали мужчину

Патрульные превысили свои полномочия / Фото: Коллаж: Сегодня

Сотрудники ГБР провели расследования в разных регионах Украины. Вопиющий случай разоблачили в Запорожской области – полицейские издевались над задержанным мужчиной.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Патрульные превысили свои полномочия.

"Полицейские безосновательно остановили женщину и мужчину и приказали последнему раздеваться. Патрульные не нашли у мужчины запрещенных веществ, однако продолжили издеваться над ним и бить. Они выкручивали пострадавшему уши и пальцы, наносили удары по голове, телу, ногам. Мужчина получил телесные повреждения", – говорится в сообщении.

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В связи с этим, патрульным инкриминируют превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Они могут попасть за решетку на 8 лет.

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Так, избили 41-летнего мужчину в Житомирском районном отделении полиции – прямо в холле райотдела резиновой дубинкой. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ушибы различных частей тела.

А в Киевской области сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, который избил нарушителя ПДД.

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