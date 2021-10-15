Роздягли догола і побили. Запорізькі копи катували чоловіка

Патрульні перевищили свої повноваження / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники ДБР провели розслідування в різних регіонах України. Кричущий випадок викрили в Запорізькій області – поліцейські знущалися над затриманим чоловіком.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Патрульні перевищили свої повноваження.

"Поліцейські безпідставно зупинили жінку та чоловіка та наказали останньому роздягатися. Патрульні не знайшли у чоловіка заборонених речовин, проте продовжили знущатися з нього та бити. Вони викручували потерпілому вуха та пальці, завдавали ударів по голові, тілу, ногах. Чоловік отримав тілесні ушкодження", – йдеться в повідомленні.

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У зв'язку з цим, патрульним інкримінують перевищення влади і службових повноважень, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Вони можуть потрапити за грати на 8 років.

Схожі випадки в Україні

Так, побили 41-річного чоловіка в Житомирському районному відділенні поліції – прямо в холі райвідділу гумовим кийком. У потерпілого діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і численні забої різних частин тіла.

А в Київській області повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білій Церкві, який побив порушника ПДР.

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