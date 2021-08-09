Реанимация длилась 40 минут. Новые подробности гибели 9-летнего мальчика в аквапарке Днепра

Одна из отдыхающих в аквапарке рассказала "Сегодня" новые подробности смерти ребенка

Ребенок несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, но его останавливали. Фото: Facebook/Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В бассейне аквапарка Днепрапогиб 9-тилетний мальчик. Его родители не заметили, что ребенок тонет.

Журналисты "Сегодня" разыскали женщину, которая видела, как произошла трагедия и знает, почему не спасли ребенка.

Мальчика без сознания заметил один из спасателей. Он вытащил его из воды и начал делать искусственное дыхание. Через 10 минут на место прибыла реанимационная бригада скорой, но ребенка спасти, к сожалению, не удалось.

"Отсутствовало дыхание, отсутствовало сердцебиение у ребенка. Около 40 минут продолжалась сердечно-легочная реанимация, которая оказалась, к сожалению, безуспешной", – сказал директор Днепропетровского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф Радий Шевченко.

Аквапарк после инцидента не работает. Висит объявление – санитарный день. Общаться с журналистами категорически отказываются.

О случившемся "Сегодня" рассказала очевидец. Она прячет лицо и просит изменить имя. Елена отдыхала в аквапарке с друзьями. Она – одна из тех неравнодушных, кто пытался спасти ребенка.

"Были губы синие, отек на лице. Пульса вообще никакого не было. Мама пришла через несколько минут и первое, что спросила: "Он умер?"", – говорит Елена.

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Известно, что мать привезла сына в аквапарк в компании с его крестным отцом. Семья из небольшого городка недалеко от Днепра. Очевидец уверяет, взрослые отошли на минуту взять для ребенка жилет. Слышала, что те говорили мальчику.

"Крестный говорил ему: "Ты не умеешь плавать, не заходи в бассейн. Правда, я не понимаю, почему они не были у детского бассейна, а у того, где глубина метр шестьдесят", – вспоминает Елена.

Мальчик несколько раз пытался прыгнуть в бассейн, пишут в соцсетях. Не позволяли другие отдыхающие. А когда нырнул – ударился и сломал шею, предполагают очевидцы.

Что говорят в полиции

Илья захлебнулся, такую ​​причину смерти назвали судмедэксперты. В полиции сейчас изучают записи с

камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

"У нас есть вопросы по ходу следствия. Если будут установлены какие-то обстоятельства, где будут содержаться признаки уголовного или административного правонарушения еще, то мы будем открывать дополнительные производства", – сказала пресс-секретарь управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Но пока претензий ни к матери, ни к сотрудникам аквапарка нет. Смерть мальчика расследуют, как несчастный случай.

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