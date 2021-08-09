Реанімація тривала 40 хвилин. Нові подробиці загибелі дев'ятирічного хлопчика в аквапарку Дніпра

Одна з відпочиваючих в аквапарку розповіла "Сьогодні" нові подробиці смерті дитини

Дитина декілька разів намагалася стрибнути в басейн, але його зупиняли. Фото: Facebook/Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

У басейні аквапарку Дніпра загинув дев'ятирічний хлопчик. Його батьки не помітили, що дитина тоне.

Журналісти "Сьогодні" розшукали жінку, яка бачила, як сталася трагедія, і знає, чому не врятували дитину.

Хлопчика непритомним помітив один із рятувальників. Він витягнув його з води і почав робити штучне дихання. За 10 хвилин на місце прибула реанімаційна бригада швидкої, але дитину врятувати, на жаль, не вдалося.

"Було відсутнє дихання, відсутнє серцебиття у дитини. Близько 40 хвилин тривала серцево-легенева реанімація, яка виявилася, на жаль, безуспішною", – сказав директор Дніпропетровського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

Аквапарк після інциденту не працює. Висить оголошення – санітарний день. Спілкуватися з журналістами категорично відмовляються.

Про те, що трапилося, "Сьогодні" розповіла очевидець. Вона ховає обличчя і просить змінити ім'я. Олена відпочивала в аквапарку з друзями. Вона – одна з тих небайдужих, хто намагався врятувати дитину.

"Були губи сині, набряк на обличчі. Пульсу взагалі ніякого не було. Мама прийшла через декілька хвилин і перше, що запитала: "Він помер?"", – говорить Олена.

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Відомо, що мати привезла сина в аквапарк у компанії з його хрещеним батьком. Сім'я з невеликого містечка недалеко від Дніпра. Очевидець запевняє, дорослі відійшли на хвилину взяти для дитини жилет. Чула, що ті говорили хлопчикові.

"Хрещений говорив йому: "Ти не вмієш плавати, не заходь у басейн". Правда, я не розумію, чому вони не були біля дитячого басейну, а поблизу того, де глибина метр шістдесят", – згадує Олена.

Хлопчик декілька разів намагався стрибнути в басейн, пишуть у соцмережах. Але йому не дозволяли інші відпочивальники. А коли пірнув – вдарився і зламав шию, припускають очевидці.

Що кажуть в поліції

Ілля захлинувся, таку причину смерті назвали судмедексперти. У поліції нині вивчають записи з

камер спостереження і опитують свідків.

"У нас є питання по ходу слідства. Якщо будуть встановлені якісь обставини, де будуть міститися ознаки кримінального або адміністративного правопорушення ще, то ми будемо відкривати додаткові провадження", – сказала прессекретарка управління Нацполіції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

Але поки претензій ні до матері, ні до співробітників аквапарку немає. Смерть хлопчика розслідують, як нещасний випадок.

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