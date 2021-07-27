"Ребенок под ключ" за $60 000. В Харьковской области младенцев продавали за границу

Из-за халатности медиков в центре умирали новорожденные – врачам уже сообщили о подозрении

В медицинский центр пришли работники СБУ с обысками. Коллаж "Сегодня"

В Харьковской области разоблачили группировку во главе со столичными репродуктологами. Дельцы продавали младенцев иностранцам в рамках программы суррогатного материнства.

Об этом сообщили в СБУ.

Цена за "полный пакет" – поддельные документы и ребенок – составляла 60 000 долларов.

Злоумышленники помогали иностранцам оформить фиктивный брак с украинками, после чего дельцы-медики официально подтверждали "бесплодие" жены. Это официально разрешает применять репродуктивные технологии.

Фото: СБУ

Далее – поиск кандидата на суррогатное материнство. Как только женщина рожала ребенка, фиктивный брак разрывали. И иностранец получал право на вывоз ребенка за границу.

Кроме того, из-за халатности медиков в центре умирали новорожденные. Правоохранители провели обыске в клинике и нашли компьютеры с доказательствами преступления и документы.

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Фото: СБУ

Злоумышленникам уже сообщили о подозрении в халатности и служебной подделке. Сейчас копы устанавливают людей, которые занимались торговлей детьми.

Напомним, в Днепре женщина скрывала беременность, чтобы продать ребенка.

Вскоре оказалось, что она выбросила своего новорожденного мальчика в выгребную яму. Роженица придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

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