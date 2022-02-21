Решали "кадровые вопросы"? В Ровенском горсовете подрались депутаты

В Ровенском городском совете произошла драка / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время внеочередного заседания в Ровенском городском совете произошла драка между депутатами. Этот инцидент попал в прямую трансляцию.

Об этом свидетельствует видео в Telegram-канале "Инсайдер UA".

Реклама

В полиции Ровенской области нам подтвердили факт драки, которая произошла в мэрии во время сессии горсовета.

"На место происшествия была вызвана полиция. Там до сих пор работает следственно-оперативная группа. Сейчас решается вопрос о правовой квалификации. Есть потерпевший, который сейчас находится в больнице", – сообщила сайту "Сегодня" спикер областной полиции Мария Юстицкая.

И в мэрии, и в полиции пока не готовы комментировать причины драки. В открытых источниках сообщается, что таким образом в мэрии решались "кадровые вопросы" для ровенской больницы – решался вопрос о продлении контракта главврача.

Реклама

Суспільне Рівне пишет, что драка произошла во время сессии. За трибуной был местный активист, врач Ровенской городской больницы Роман Коваль. Он начал выражать претензии к деятельности ВО "Свобода". К трибуне подошли два депутата от этой политсилы: Юрий Осипчук и Владимир Валявка.

Потом к трибуне подбежал житель Ровно Роман Огородник и ударил в лицо Валявку. После этого к месту инцидента подбежали десятки человек, началась потасовка.

"Как-то на внеочередной сессии пришли люди, определенные лица завели в зал титушек, и это, собственно, вопрос к правоохранителям. Мы собрались, чтобы поддержать территориальную оборону", – прокомментировал Владимир Валявка.

Реклама

Депутат отметил, что травм во время потасовки не получил. Относительно заявления в правоохранительные органы предположил, что писать его не будут.

Представитель городской больницы Роман Коваль тоже прокомментировал инцидент.

"Свобода" не хотела, чтобы я раскрыл эти схемы зарабатывания средств, как они сегодня, проталкивая через наблюдательные советы своих людей, назначают главных врачей, устраняют бывших руководителей, в том числе – нашего руководителя. Хотел рассказать, кто должен быть руководителем нашей больницы. Мы встречались с Осипчуком, с ним разговаривали. Я говорил, что вопрос нашей больницы достаточно непростой, это – полуторатысячный коллектив. Но, насколько понимаю, ребята не хотели, чтобы я все это рассказал", – сказал Коваль.

Другие драки

25 января Артем Дмитрук устроил драку в горсовете Одессы. Нардеп хотел присутствовать на заседании из-за решения местных властей передать в частные руки шесть гектаров курортных земель, но охрана его не пустила. Политик решил прорваться в зал и пробежал по столам, после чего завязалась драка.

В результате инцидента несколько сотрудников городского совета и муниципальной охраны получили травмы.

В Харьковской области подрались депутаты Изюмского горсовета. Инцидент произошел во время очередной сессии.

В Верховной Раде произошла драка депутатов. На этот раз участниками потасовки стали – нардепы Вадим Ивченко ("Батькивщина") и Николай Сольский ("Слуга народа").

6 февраля 2020 года сразу после начала пленарного заседания нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко и "слуга народа" Артем Дмитрук устроили потасовку, которая больше напоминала какой-то подозрительный танец.

Читайте также: