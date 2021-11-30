Решил извиниться? Организатор БДСМ-вечеринки рассказал, почему устроил веселье

Блогер уверяет, что названия у вечеринки не было / Фото: Коллаж: Сегодня

Блогер Александр Залиско, который устроил громкую вечеринку в честь своего дня рождения в День памяти жертв голодоморов, рассказал, что последние три дня были для него крайне тяжелыми, ведь он получает огромное количество негативных комментариев из-за сложившейся ситуации.

Об этом пишет "ТСН".

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Он называет своей величайшей ошибкой то, что во время планирования не обратил внимания, что в этот день происходит еще.

"По тупости и невнимательности не посмотрел, что в этот день – День памяти", — отметил блогер.

Уверяет также, что и названия у вечеринки не было, а то, что сейчас расходится в Сети "Голодная туса" — это якобы просто выдернутая из контекста фраза.

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По его словам, родители очень разочарованы и мама не перестает плакать уже второй день. Свои извинения он высказывал и ей.

Кроме того, блогер ощутил на себе не только на словах возмущения общества, ведь от контрактов отказалось немало брендов. Следовательно, он остался без основной прибыли для блогеров.

Что грозит блогеру

За нарушение карантинных ограничений составлен протокол.

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Протокол составили по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина в отношении людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Теперь Залиско угрожает штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

Что известно о вечеринке

27 ноября Александр Залиско громко отпраздновал свой день рождения в Доме учителя во Львове – с эротическими танцами, акробатами и диджеями. Вел мероприятие известный ведущий Владимир Остапчук.

После того, как блогер начал публиковать видео с вечеринки в своих соцсетях, на него навалилась волна критики. Львовской общественности не понравилось, что мероприятие проходило в официальный день скорби, также один из гостей подарил Залиско билет на шоу российского стендап-комика Павла Воли в Германии.

На что Залиско ответил, что "не выбирал день, когда ему рождаться" и что он будет праздновать свой день рождения "как хочет". После этого он продолжил выкладывать видео с праздника в своих сторис.

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