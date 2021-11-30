Вирішив вибачитись? Організатор БДСМ-вечірки розповів, чому влаштував веселощі

Блогер запевняє, що назви у вечірки не було / Фото: Колаж: Сьогодні

Блогер Олександр Заліско, який влаштував гучну вечірку на честь свого дня народження у День пам'яті жертв голодоморів, розповів, що останні три дні були для нього вкрай важкими, адже він отримує величезну кількість негативних коментарів через те, що сталося.

Про це передає ТСН.

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Він називає своєю величезною помилкою те, що, коли планував, не звернув уваги, що в цей день ще щось відбувається.

"Через тупість і неуважність не подивився, що в цей день – День пам'яті", – зауважив блогер.

Запевняє також, що й назви у вечірки не було, а те, що тепер розходиться в Мережі "Голодна туса" – це просто висмикнута з контексту фраза.

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За його словами, батьки дуже розчаровані, мама не перестає плакати вже другий день. Він попросив пробачення і в неї.

Блогер відчув на собі обурення суспільства не лише на словах, адже від контрактів відмовилося чимало брендів. Відтак він залишився без основного прибутку для блогерів.

Що загрожує блогеру

За порушення карантинних обмежень складено протокол.

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Протокол склали за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину стосовно людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер Заліско загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Що відомо про вечірку

27 листопада Олександр Заліско бучно відсвяткував свій день народження у Будинку вчителя у Львові – з еротичними танцями, акробатами та диджеями. Керував заходом відомий ведучий Володимир Остапчук.

Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, а ще один із гостей подарував Заліску квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

На зауваження Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як хоче". Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сториз.

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