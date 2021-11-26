Решил помочь и остался без машины: в Тернополе 17-летний парень угнал такси

Парень был знаком с таксистом несколько дней / Коллаж "Сегодня"
В Тернополе 17-летний парень украл такси, когда водитель отдыхал после ночной смены.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
Что случилось
Таксист с парнем были знакомы несколько дней. Юноша жаловался, что попал в неприятную ситуацию, и мужчина пустил его пожить в арендуемую квартиру.
Однажды, вернувшись из ночной смены, житель Тернополя крепко заснул, а когда проснулся, то не застал в доме своего знакомого. Парень ушел и забрал с собой ключи от автомобиля.
Что грозит парню
Полицейские разыскали похитителя в Чортковском районе, откуда он родом. Автомобиль забрали.
Копы начали уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством, нанесшее значительный материальный ущерб) Уголовному кодексу.
Парню грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
В Волынской области до полусмерти избили таксиста
В Луцком районе несколько молодых людей жестоко избили таксиста. Потом они его вывезли на кладбище и оставили там умирать.
Несколько молодых людей нанесли тяжелые телесные повреждения таксисту. Мужчину били палкой до обморока.
После этого они украли его вещи, а самого таксиста увезли на кладбище умирать. Там пострадавший смог позвать на помощь.
Ранее мы писали:
- В Киеве на Кольцевой дороге водитель такси въехал в остановку, на которой находилась толпа людей. Двое пострадавших погибли, а двоих госпитализировали.
- В Киеве произошел инцидент на дороге. Пассажиры соседнего автомобиля сняли на камеру неадекватные маневры водителя службы такси Bolt.