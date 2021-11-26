Решил помочь и остался без машины: в Тернополе 17-летний парень угнал такси

Парень был знаком с таксистом несколько дней / Коллаж "Сегодня"

В Тернополе 17-летний парень украл такси, когда водитель отдыхал после ночной смены.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

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Что случилось

Таксист с парнем были знакомы несколько дней. Юноша жаловался, что попал в неприятную ситуацию, и мужчина пустил его пожить в арендуемую квартиру.

Однажды, вернувшись из ночной смены, житель Тернополя крепко заснул, а когда проснулся, то не застал в доме своего знакомого. Парень ушел и забрал с собой ключи от автомобиля.

Что грозит парню

Полицейские разыскали похитителя в Чортковском районе, откуда он родом. Автомобиль забрали.

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Копы начали уголовное производство по части 2 статьи 289 (незаконное завладение транспортным средством, нанесшее значительный материальный ущерб) Уголовному кодексу.

Парню грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

В Волынской области до полусмерти избили таксиста

В Луцком районе несколько молодых людей жестоко избили таксиста. Потом они его вывезли на кладбище и оставили там умирать.

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Несколько молодых людей нанесли тяжелые телесные повреждения таксисту. Мужчину били палкой до обморока.

После этого они украли его вещи, а самого таксиста увезли на кладбище умирать. Там пострадавший смог позвать на помощь.

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