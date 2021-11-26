Вирішив допомогти і залишився без машини: у Тернополі 17-річний хлопець викрав таксі

Хлопець був знайомий із таксистом кілька днів / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі 17-річний хлопець украв таксі, коли водій відпочивав після нічної зміни.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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Що трапилося

Таксист із хлопцем були знайомі кілька днів. Юнак скаржився, що потрапив у неприємну ситуацію, і чоловік пустив його пожити в квартиру, що орендується.

Одного разу, повернувшись із нічної зміни, тернополянин міцно заснув, а коли прокинувся, то не застав у будинку свого знайомого. Хлопець пішов і забрав із собою ключі від автомобіля.

Що загрожує хлопцю

Поліцейські розшукали викрадача у Чортківському районі, звідки він родом. Автомобіль забрали.

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Копи розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало значних матеріальних збитків) Кримінальному кодексу.

Хлопцеві загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

У Волинській області до напівсмерті побили таксиста

У Луцькому районі кілька молодиків жорстоко побили таксиста. Потім вони його вивезли на цвинтарі залишили там вмирати.

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Декілька молодих людей завдали тяжких тілесних ушкоджень таксисту. Чоловіка били палицею до непритомності.

Після цього вони вкрали його речі, а самого таксиста відвезли на цвинтар помирати. Там постраждалий зміг покликати на допомогу.

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