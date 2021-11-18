Резонансное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего мажора могут судить по двум статьям

"Мажорное" ДТП в Харькове. Фото: коллаж "Сегодня"

В Харькове расследуют производство по двум статьям, по которым к уголовной ответственности могут привлечь родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, устроившего смертельное ДТП.

Об этом сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, передает Суспільне.

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Как рассказал Чубенко, открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия.

Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Статья 166 – ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.

Смертельное ДТП в Харькове/Коллаж "Сегодня"

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