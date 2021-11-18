Резонансна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажора можуть судити за двома статтями

"Мажорна" ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"

У Харкові розслідують провадження за двома статтями, за якими до кримінальної відповідальності можуть притягнути батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, що влаштував смертельну ДТП.

Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Суспільне.

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Як розповів Чубенко, відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами осіб, які не мають права керувати, і за статтею 166 — невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Стаття 287 передбачає покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. Стаття 166 – обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

Смертельна ДТП у Харкові/Колаж "Сьогодні"

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