Резонансна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажора можуть судити за двома статтями

"Мажорна" ДТП у Харкові. Фото: колаж "Сьогодні"
У Харкові розслідують провадження за двома статтями, за якими до кримінальної відповідальності можуть притягнути батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, що влаштував смертельну ДТП.
Про це повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Суспільне.
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Як розповів Чубенко, відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами осіб, які не мають права керувати, і за статтею 166 — невиконання батьками їхніх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.
Стаття 287 передбачає покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. Стаття 166 – обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.
Смертельна ДТП у Харкові/Колаж "Сьогодні"
Що було раніше?
- В Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя з жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та нецензурно лає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водія Infiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себе за величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
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