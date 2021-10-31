Род защитников Украины. Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, внук которого погиб на Донбассе

Умер ветеран Второй мировой Иван Залужный, его внук погиб, защищая Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 31 октября, умер известный ветеран Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы, капитан I ранга Военно-морского флота СССР Иван Залужный из Запорожья. Его жизнь оборвалась в возрасте 103 лет.

Об этом сообщает Запорожская ОГА.

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Что известно о ветеране?

Иван Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов. В 1938 году был призван в 14-й горно-стрелковый Кавказский полк.

С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград. Прошел не только войну в Европе, но еще и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга, а после войны продолжил службу в армии.

В июне 2018 года Иван Залужный был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. Награду он получил за личное мужество и самоотверженность в годы Второй мировой войны, патриотическое воспитание молодежи. В мае 2021 года Ивану Залужному исполнилось 103 года.

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Внук-герой

Участник битвы за Сталинград Иван Залужный потерял летом 2014 года своего единственного внука, который отправился на Донбасс защищать страну от российских оккупантов. Доброволец Нацгвардии Иван Гутник-Залужный погиб под Амвросиевкой Донецкой области, но спас в бою жизни 50 сослуживцев.

Ветеран активно поддерживал местных бойцов АТО и общался с представителями воинской части, где раньше служил его внук.

В 2015 году он стал символом Дня победы и Дня памяти и примирения. Социальный ролик, где морской пехотинец времен Второй мировой рассказывает о своем внуке, погибшем в АТО, получил большой резонанс.

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Война на Донбассе