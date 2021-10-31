Рід захисників України. Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, онук якого загинув на Донбасі

Помер ветеран Другої світової Іван Залужний, його онук загинув, захищаючи Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 31 жовтня, помер відомий запорізький ветеран Другої світової війни, учасник Сталінградської битви, капітан 1 рангу Військово-морських сил СРСР Іван Залужний. Його життя обірвалося у віці 103 роки.

Про це повідомляє Запорізька ОДА.

Реклама

Що відомо про ветерана?

Іван Залужний пережив Голодомор 1932-1933 років. Після закінчення шести класів отримав професію токаря та влаштувався на роботу на завод у Запоріжжі, де у секретному цеху виробляв деталі снарядів. У 1938 році був призваний до 14-го гірничо-стрілецького кавказького полку.

З початком війни у складі 355-го окремого батальйону морської піхоти брав участь у боях за Сталінград. Пройшов не лише всю війну, а й японську кампанію. Дослужився до капітана I рангу, а після війни продовжив службу в армії.

У червні 2018 року Івана Залужного було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Нагороду він отримав за особисту мужність та самовідданість у роки Другої світової війни, патріотичне виховання молоді. У травні 2021 року Івану Залужному виповнилося 103 роки.

Реклама

Онук-герой

Учасник битви за Сталінград Іван Залужний втратив улітку 2014 року свого єдиного онука, який вирушив на Донбас захищати країну від російських окупантів Доброволець Нацгвардії Іван Гутник-Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області, але врятував у бою життя 50 товаришів по службі.

Ветеран активно підтримував місцевих бійців АТО та спілкувався з представниками військової частини, де раніше служив його онук.

У 2015 році він став символом Дня перемоги та Дня пам'яті та примирення. Соціальний ролик, де морський піхотинець часів Другої світової розповідає про свого онука, який загинув у АТО, набув великого резонансу.

Реклама

Війна на Донбасі