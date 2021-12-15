Рокировка? Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую область

Синегубов возглавит Харьковскую ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин Украины решил назначить Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Полтавскую ОГА.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Он отметил, что сегодня на заседании правительства согласовали переход Синегубова с поста главы Полтавской ОГА на аналогичный пост в Харьковской области.

На эту новость уже отреагировал сам Синегубов. В своем Telegram-канале он поблагодарил Кабмин за поддержку и подчеркнул, что осознает степень ответственности перед ним.

"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - написал он.

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