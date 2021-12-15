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Рокировка? Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую область

Татьяна Очеретяная
15 декабря, 14:03
С августа 2021 года Харьковская ОГА работала без главы, его обязанности исполнял Александр Скакун – 15 декабря Кабмин утвердил Олега Синегубова на эту должность

Синегубов возглавит Харьковскую ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин Украины решил назначить Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Полтавскую ОГА.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Он отметил, что сегодня на заседании правительства согласовали переход Синегубова с поста главы Полтавской ОГА на аналогичный пост в Харьковской области.

На эту новость уже отреагировал сам Синегубов. В своем Telegram-канале он поблагодарил Кабмин за поддержку и подчеркнул, что осознает степень ответственности перед ним.

"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - написал он.

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Что о нем известно?

  • Олег Синегубов родился 10 августа 1983 в Харькове.
  • В 2000 году поступил на юридический факультет в Харьковский Университет внутренних дел. Закончил его с отличием.
  • Синегубов какое-то время служил в МВД, затем работал в Харьковском национальном университете внутренних дел и стал деканом одного из факультетов.
  • В 2018 году стал член экспертного совета Минобразования. Автор более 70 научных работ.
  • Был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел отбор.
  • 2019 во время выборов в ВР был доверенным лицом кандидата в нардепы от "Слуги народа" Алексея Красова.
  • 11 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Синегубова на должность главы Полтавской ОГА.
  • Синегубов владеет ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры".
  • Также он соучредитель нескольких коммерческих предприятий: ООО "Виката" (операции с недвижимостью), ООО "Сибоней сервис" (консультирование по коммерческой деятельности и управлению), адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп".