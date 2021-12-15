Рокировка? Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую область

Синегубов возглавит Харьковскую ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабмин Украины решил назначить Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации. До этого он возглавлял Полтавскую ОГА.
Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Он отметил, что сегодня на заседании правительства согласовали переход Синегубова с поста главы Полтавской ОГА на аналогичный пост в Харьковской области.
На эту новость уже отреагировал сам Синегубов. В своем Telegram-канале он поблагодарил Кабмин за поддержку и подчеркнул, что осознает степень ответственности перед ним.
"Я знаком с ситуацией в Харьковской области, знаю проблемы, которые накопились. Имею положительный опыт работы в Полтавской ОГА, поэтому буду имплементировать его, учитывая особенности Харьковской области", - написал он.
Что о нем известно?
- Олег Синегубов родился 10 августа 1983 в Харькове.
- В 2000 году поступил на юридический факультет в Харьковский Университет внутренних дел. Закончил его с отличием.
- Синегубов какое-то время служил в МВД, затем работал в Харьковском национальном университете внутренних дел и стал деканом одного из факультетов.
- В 2018 году стал член экспертного совета Минобразования. Автор более 70 научных работ.
- Был претендентом на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины, но не прошел отбор.
- 2019 во время выборов в ВР был доверенным лицом кандидата в нардепы от "Слуги народа" Алексея Красова.
- 11 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Синегубова на должность главы Полтавской ОГА.
- Синегубов владеет ООО "Семена Слобожанщины" и ООО "Синегубов, Соболев и партнеры".
- Также он соучредитель нескольких коммерческих предприятий: ООО "Виката" (операции с недвижимостью), ООО "Сибоней сервис" (консультирование по коммерческой деятельности и управлению), адвокатское объединение "Раскосов Лойес Групп".