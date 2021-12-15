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Рокіровка? Глава Полтавської ОДА очолить Харківську область

Тетяна Очеретяна
15 грудня, 14:03
З серпня 2021 року Харківська ОДА працювала без глави, його обов'язки виконував Олександр Скакун – 15 грудня Кабмін затвердив Олега Синєгубова на цю посаду

Синегубов очолить Харківську ОДА / Фото: Колаж: Сьогодні

Кабмін України вирішив призначити Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. До цього він очолював Полтавську ОДА.

Про це повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Він зазначив, що сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській області.

На цю новину вже відреагував сам Синєгубов. У своєму Telegram-каналі він подякував Кабмін за підтримку і наголосив, що усвідомлює ступінь відповідальності перед ним.

"Я знайомий із ситуацією на Харківщині, знаюся на проблемах, які накопичилися. Маю позитивний досвід роботи в Полтавській ОДА, тому імплементуватиму його, враховуючи особливості Харківської області", – написав він.

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Що про нього відомо?

  • Олег Синєгубов народився 10 серпня 1983 року у Харкові.
  • 2000 року вступив на юридичний факультет до Харківського Університету внутрішніх справ. Закінчив його з відзнакою.
  • Синєгубов якийсь час служив у МВС, потім працював у Харківському національному університеті внутрішніх справ та став деканом одного з факультетів.
  • У 2018 році став членом експертної ради Міносвіти. Автор понад 70 наукових праць.
  • Був претендентом на посаду судді Вищого антикорупційного суду України, але не пройшов відбір.
  • 2019 року під час виборів у ВР був довіреною особою кандидата в нардепи від "Слуги народу" Олексія Красова.
  • 11 листопада 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Синєгубова на посаду голови Полтавської ОДА.
  • Синєгубов є власником ТОВ "Насіння Слобожанщини" та ТОВ "Синєгубов, Соболєв та партнери".
  • Також він є співзасновником кількох комерційних підприємств: ТОВ "Віката" (операції з нерухомістю), ТОВ "Сібоней сервіс" (консультування з комерційної діяльності та управління), адвокатське об'єднання "Раскосов Лойес Груп".