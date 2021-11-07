Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ на Донбассе: что говорят в ТКГ

Оккупанты на Донбассе нарушают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня

В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет пресс-служба ТКГ.

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Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.

6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.

Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.

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"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении.

В ТКГ напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.

Оккупанты на Донбассе

За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

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Где стреляли?

Возле Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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