Россия активно использовала беспилотники для атаки ВСУ на Донбассе: что говорят в ТКГ

Оккупанты на Донбассе нарушают "тишину" / Фото: Коллаж: Сегодня
В последние два дня российские вооруженные формирования активно использовали свои БПЛА для атаки позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет пресс-служба ТКГ.
Украинская делегация отмечает, что использование иностранных БПЛА категорически запрещено как Минскими договоренностями, так и дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22.07.20, которые системно и грубо нарушают оккупационные войска.
6 ноября в направлении населенного пункта Болотенное (22 км северо-восточнее Луганска) один БПЛА был сбит украинскими подразделениями в непосредственной видимости патруля СММ ОБСЕ.
Кроме этого, 7 ноября на направлениях Саханка – Водяное, Пикузы – Гнутово российские оккупанты использовали еще два беспилотника.
"Во всех случаях вражеские БПЛА были снаряжены боеприпасами типа ВОГ-17 (по два), а сегодня (в воскресенье, 7 ноября) совершили их сброс на позиции ВС Украины", – говорится в сообщении.
В ТКГ напомнили, что Вооруженные силы Украины имеют право вести ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью своего военного персонала и мирных жителей.
Оккупанты на Донбассе
За прошедшие сутки, 6 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Где стреляли?
- Возле Зайцевого враг открывал огонь из стрелкового оружия.
- В районе населенного пункта Болотенное оккупанты задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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