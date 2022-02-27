"Россия, иди на х*й": жители Кропивницкого готовы встречать врага (фото)

На билбордах написано "Россия - иди на х*й. Кропивничани" / Коллаж "Сегодня"
В Кропивницком появились билборды с обращением к России от жителей города. Всего таких обращений к РФ по городу несколько.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
В Кропивницком появилось несколько билбордов с обращение к РФ. На них написано: "Россия – иди на х*й! Кропивничани".
Кропивницкий готов встречать врага. Фото: сайт "Сегодня"
Кропивницкий готов встречать врага. Фото: соцсети
"Русский корабль, иди на х*й!"
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х*й".
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