"Росія, йди на х*й": жителі Кропивницького готові зустрічати ворога (фото)

На білбордах написано "Росія - йди на х*й. Кропивничани" / Колаж "Сьогодні"

У Кропивницькому з'явилися білборди зі зверненнямдо Росії від жителів міста. Усього таких звернень до РФ по місту кілька.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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У Кропивницькому з'явилося кілька білбордів зі зверненням до РФ. На них написано: "Росія – йди на х*й! Кропивничани".

Кропивницький готовий зустрічати ворога. Фото: сайт "Сьогодні"

Кропивницький готовий зустрічати ворога. Фото: соцмережі

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"Російський корабель, йди на х*й!"

24 лютого у Держприкордонслужбі України повідомили, що російські окупанти захопили острів Зміїний.

Після обстрілу Зміїного з корабельних озброєнь та бойової авіації окупантів було зруйновано інфраструктуру на острові.

До мережі потрапили переговори українських прикордонників з росіянами. Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, проте окупанти були "послані на х*й".

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