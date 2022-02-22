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Россияне хотели поджечь церкви в Харькове. В Сеть слили разговор террористов – видео

Валентина Шаповал
22 февраля, 16:05
За преступление злоумышленник мог получить одну тысячу долларов

Правоохранители уже установили тех, кто должен был совершить теракты / Коллаж "Сегодня"

СБУ перехватила телефонный разговор с заказчиком из РФ о подготовке терактовв Харькове. В городе должны были поджечь церкви УПЦ (МП).

Об этом сообщила спикер УСБУ в области Лилия Домашенко, пишет Укринформ.

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Хотели поджечь 4 церкви

"На сегодняшний день я только подтверждаю факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове, а именно: поджог 4 церквей Московского патриархата", – отметила Лилия Домашенко.

Правоохранители уже установили тех, кто должен был совершить теракты.

"Представители церквей УПЦ МП предупреждены о намерении террористов", – добавила Лилия Домашенко.

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1 тысяча долларов за преступление

Запись разговора появилась в Сети. Мужчины обсуждали детали поджога. Злоумышленник должен был разбить стекло, облить бензином здания и поджечь их. За преступление мужчина мог получить 1 тысячу долларов.

Войска у границ

  • 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
  • К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.
  • Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

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