Россияне хотели поджечь церкви в Харькове. В Сеть слили разговор террористов – видео

Правоохранители уже установили тех, кто должен был совершить теракты / Коллаж "Сегодня"

СБУ перехватила телефонный разговор с заказчиком из РФ о подготовке терактовв Харькове. В городе должны были поджечь церкви УПЦ (МП).

Об этом сообщила спикер УСБУ в области Лилия Домашенко, пишет Укринформ.

Реклама

Хотели поджечь 4 церкви

"На сегодняшний день я только подтверждаю факт перехвата телефонного разговора об организации терактов в городе Харькове, а именно: поджог 4 церквей Московского патриархата", – отметила Лилия Домашенко.

Правоохранители уже установили тех, кто должен был совершить теракты.

"Представители церквей УПЦ МП предупреждены о намерении террористов", – добавила Лилия Домашенко.

Реклама

1 тысяча долларов за преступление

Запись разговора появилась в Сети. Мужчины обсуждали детали поджога. Злоумышленник должен был разбить стекло, облить бензином здания и поджечь их. За преступление мужчина мог получить 1 тысячу долларов.

Войска у границ

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

15 февраля Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.

К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск РФ.

Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".

Ранее мы писали: