Российские боевики открыли огонь по Луганску

Оккупанты пытаются обвинить в обстрелах украинскую сторону/Фото: коллаж: "Сегодня"

Боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили около 21:00 с целью обвинения украинских военных.

Об этом сообщает ООС.

Реклама

Что известно?

20 февраля около 21:00, российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска.

При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, боевики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения ВСУ и нагнетания ситуации.

"Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант", — сообщили в ООС.

Ситуация

Читайте также