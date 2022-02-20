Російські бойовики відкрили вогонь по Луганську

Окупанти намагаються звинуватити в обстрілах українську сторону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці скоїли близько 21:00 з метою звинувачення українських військових.

Про це повідомляє ООС.

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Що відомо?

20 лютого близько 21:00 російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве у напрямку Луганська.

За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, бойовики самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів. Очевидно, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.

"Командування Операції об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", — повідомили в ООС.

Ситуація

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