Російські бойовики відкрили вогонь по Луганську

Окупанти намагаються звинуватити в обстрілах українську сторону/Фото: колаж: "Сьогодні"
Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці скоїли близько 21:00 з метою звинувачення українських військових.
Про це повідомляє ООС.
Що відомо?
20 лютого близько 21:00 російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь із важкого озброєння з району населеного пункту Лобачеве у напрямку Луганська.
За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, бойовики самі підривають об'єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів. Очевидно, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення ЗСУ та нагнітання ситуації.
"Командування Операції об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна-окупант", — повідомили в ООС.
Ситуація
- 20 лютого російські окупантипродовжували нагнітати ситуацію на Донбасі. А російські ЗМІ — поширювати фейкову інформацію про те, що українські військові нібито влаштували масові обстріли окупованих територій Донбасу.
- Держсекретар Блінкен заявив, що США не вводитимуть превентивні санкції проти Росії, щоб зберегти ефект стримування. На 24 лютого у нього заплановані переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим за умови, що до цього часу Путін не розпочне воєнну агресію.
- Глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday розповіла, що нападом на саму Україну влада Росії не задовольниться.