Российские спецслужбы заминировали ряд объектов в Донецке – украинская разведка

Разведка призывает жителей оккупированного Донецка не выходить из дома. Коллаж "Сегодня"
Военная разведка располагает информацией о минировании российскими спецслужбами ряда объектов социальной инфраструктуры в оккупированном российскими наемниками Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
Подробности
Российские спецслужбы заминировали объекты социальной инфраструктуры в Донецке с целью их дальнейшего подрыва.
"Эти меры преследуют цель дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах. Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из дома и не пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.
Госдума захотела признать "Л/ДНР"
- 15 февраля депутаты Госдумы поддержали направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании "Л/ДНР". Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании сообщил, что постановление об обращении Госдумы к президенту будет подписано немедленно и направлено главе государства.
- 14 февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.
- 19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли 11 депутатов-коммунистов.
Ситуация
- Утром 18 февраля главы подконтрольных Кремлю сепаратистских регионов "Л/ДНР" практически одновременно призвали жителей региона выехать в Россию. Насколько эвакуация происходит добровольно сейчас тяжело сказать.
- Вечером власти России заявили, что готовы выдать по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Киев не принимал решения о силовом освобождении Донбасса. Все, что там происходит сейчас – провокация.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО найти способ переехать в безопасные города Украины.