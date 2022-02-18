Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – українська розвідка

Розвідка закликає мешканців окупованого Донецька не виходити з дому. Колаж "Сьогодні"

Військова розвідка має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому російськими найманцями Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.

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Російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.

"Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України в терактах. Служба зв'язків із громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з дому та не користуватися громадським транспортом", – йдеться у повідомленні.

Держдума захотіла визнати "Л/ДНР"

15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" . Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

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