Російські спецслужби замінували низку об'єктів у Донецьку – українська розвідка

Розвідка закликає мешканців окупованого Донецька не виходити з дому. Колаж "Сьогодні"
Військова розвідка має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в окупованому російськими найманцями Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Facebook.
Деталі
Російські спецслужби замінували об'єкти соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їхнього подальшого підриву.
"Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави для звинувачення України в терактах. Служба зв'язків із громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з дому та не користуватися громадським транспортом", – йдеться у повідомленні.
Держдума захотіла визнати "Л/ДНР"
- 15 лютого депутати Держдуми підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" . Спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні повідомив, що ухвала про звернення Держдуми до президента буде підписана негайно і направлена главі держави.
- 14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.
- 19 січня депутати Держдуми РФ звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР" . Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.
Ситуація
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Наскільки евакуація відбувається добровільно, зараз важко сказати.
- Увечері влада Росії заявила, що готова видати по 10 тисяч рублів кожному евакуйованому.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Київ не ухвалював рішення про силове звільнення Донбасу. Усе, що там відбувається зараз – провокація.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців ОРДЛО знайти спосіб переїхати до безпечних міст України.