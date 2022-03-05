Российские войска вышли из Энергодара, судьба АЭС пока неизвестна – глава ОГА

В городе восстановлен контроль всех органов власти / Коллаж "Сегодня"

Войска Российской Федерации вышли из Энергодара. Также в городе восстановлен контроль всех органов власти, а руководитель местной власти на месте.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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"Сегодня мы видели в Мелитополе митинг огромен. Люди показывают свою прогосударственную позицию. В Энергодаре тоже все нормально. Орки из города вышли", – сказал Александр Старух.

Также в Энергодаре прошлой ночью были факты мародерства со стороны оккупантов.

"Там ограбили все, просто армия гопников. То за телефон убили, то ноутбуки украли. Зачем им в поле ноутбук вообще не понятно", – добавил Александр Старух.

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О ситуации на Запорожской АЭС пока не сообщают.

Ситуация на Запорожской АЭС