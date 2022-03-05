Російські війська вийшли з Енергодару, доля АЕС поки що невідома – голова ОДА

У місті відновлено контроль усіх органів влади / Колаж "Сьогодні"
Війська Російської Федерації вийшли з Енергодара. Також у місті відновлено контроль усіх органів влади, а керівник місцевої влади на місці.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.
"Сьогодні ми бачили у Мелітополі мітинг величезний. Люди показують свою продержавницьку позицію. В Енергодарі теж все нормально. Орки з міста вийшли" , – сказав Олександр Старух.
Також в Енергодарі минулої ночі були факти мародерства з боку окупантів.
"Там пограбували все, просто армія гопників. То за телефон убили, то ноутбуки вкрали. Навіщо їм у полі ноутбук взагалі не зрозуміло", – додав Олександр Старух.
Про ситуацію на Запорізькій АЕС поки що не повідомляють.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Вночі 4 березня російські окупанти розпочали обстрілювати найбільшу атомну електростанцію у Європі – Запорізьку. Там почалася пожежа.
- Окупанти під час обстрілів потрапили до першого енергоблоку АЕС. Українські рятувальники не могли розпочати ліквідацію вогню через обстріли.
- Кадировці увірвалися на Запорізьку АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.
- На тлі подій президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що світ стоїть на порозі наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії через загрозу вибуху на Запорізькій атомній електростанції.