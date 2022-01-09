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Ровенскую область накрыл снегопад: что происходит на дорогах (фото)

Юлия Гаврилюк
9 января, 18:23
Соответствующие службы справились со значительными осадками, поэтому ограничения движения не вводили

В Украине бушует снежный апокалипсис / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ровенской области снегопад не прекращался в течение 12 часов. Всю ночь на дорогах работали дорожники.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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Служба автомобильных дорог в Ровенской области сообщила, что на дороги государственного значения вывели 68 машин и задействовали 81 работника.

Никаких вызовов к спасателям из-за непогоды не поступало.

"Привлечена и тяжелая инженерная техника, в том числе, грейдеры. Ситуация сложная, но контролируемая. Каких-то осложнений в движении на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области пока нет", – подчеркнул спикер Службы автодорог в области Дмитрий Леонтиюк.

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В Украине бурлит непогода

9 января в Украину ворвалась плохая погода – снегопад и гололедица. Водителям и пешеходам нужно быть осторожными и соблюдать все правила, чтобы обезопасить свое здоровье.

Что делать водителям во время снегопада и гололеда?

Водители должны быть внимательны за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

Водители не должны парковаться на обочинах дорог и в запрещенных местах. Подобным образом, автомобили могут мешать уборке снега.

Водителям также рекомендуют не менять полосы движения без необходимости, если дороги покрыты снегом.

Важно отметить: если вы потеряли контроль над машиной во время снегопада, то не следует прекращать попытку избежать заноса.

Кроме того, во время минусовой температуры и снегопада лучше не пользоваться ручными тормозами. Это связано с тем, что из-за особенностей конструкции механизма в нем конденсируется влага. Да, колодки примерзают, и машина не снимается с ручного тормоза.

Рекомендации для пешеходов во время непогоды:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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