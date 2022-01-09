Рівненську область накрив снігопад: що відбувається на дорогах (фото)

В Україні вирує сніжний апокаліпсис / Фото: Колаж: Сьогодні

У Рівненській області снігопад не припинявся протягом 12 годин. Цілу ніч на дорогах працювали шляховики.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Служба автомобільних доріг у Рівненській області повідомила, що на дороги державного значення вивели 68 машин і задіяли 81 працівника.

Жодних викликів до рятувальників через негоду не надходило.

"Залучено і важку інженерну техніку, зокрема, грейдери. Ситуація складна, але контрольована. Якихось ускладнень у русі на автодорогах державного значення у межах Рівненської області поки що немає", – наголосив речник Служби автодоріг в області Дмитро Леонтіюк.

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В Україні вирує негода

9 січня в Україну увірвалася погана погода – снігопад та ожеледиця. Водіям та пішоходам потрібно бути обережними та дотримуватися всіх правил, щоб убезпечити своє здоров'я.

Що робити водіям під час снігопаду та ожеледиці?

Водії повинні бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та дотримуватися правил дорожнього руху.

Також водії не повинні паркуватися на узбіччях доріг та у заборонених місцях. У такий спосіб автомобілі можуть заважати прибиранню снігу.

Водіям також рекомендують не змінювати смуги руху без потреби, якщо дороги вкриті снігом.

Важливо зазначити: якщо ви втратили контроль над машиною під час снігопаду, то не потрібно припиняти спробу уникнути занесення.

Крім того, під час мінусової температури та снігопаду краще не користуватися ручними гальмами. Це пов'язано з тим, що через особливості конструкції механізму у ньому конденсується волога. Так, колодки примерзають, і машина не знімається з ручного гальма.

Рекомендації для пішоходів під час негоди:

Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.

При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусю та дідуся залишитися в цей період вдома.

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