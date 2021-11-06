Ровно атаковали змеи: находят даже в ванных (фото, видео)

Ровно атаковали змеи. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ровно местные жители стали часто замечать змей в собственных домах. Так, один мужчина обнаружил в своей ванной комнате пресмыкающиеся, которое вылезало из системы слив-перелив.
Соответствующие кадры опубликовали на странице в Instagram Magnolia.tv
Змею заметили в ванной комнате
В ролике можно увидеть, как змея застряла в отверстии сетки-клапана и не могла выбраться. Хозяин дома аккуратно откручивал винт, чтобы достать оттуда пресмыкающиеся.
"Где-то в Ровно. Плюс одна фобия", – подписали видео.
Змеи атаковали Ровно
Также в центре Ровно жители заметили змею прямо на тротуаре.
Кроме того, недавно жительница Ровно обнаружила змею на проспекте Мира возле дома №4.
Ранее мы писали:
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- Встретить змею сегодня можно в собственном дворе, а стать жертвой ядовитого "ползуна" – исключительно из-за собственной неосмотрительности или нерассудительности.