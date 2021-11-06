Ровно атаковали змеи: находят даже в ванных (фото, видео)

Ровно атаковали змеи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Ровно местные жители стали часто замечать змей в собственных домах. Так, один мужчина обнаружил в своей ванной комнате пресмыкающиеся, которое вылезало из системы слив-перелив.

Соответствующие кадры опубликовали на странице в Instagram Magnolia.tv

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Змею заметили в ванной комнате

В ролике можно увидеть, как змея застряла в отверстии сетки-клапана и не могла выбраться. Хозяин дома аккуратно откручивал винт, чтобы достать оттуда пресмыкающиеся.

"Где-то в Ровно. Плюс одна фобия", – подписали видео.

Змеи атаковали Ровно

Также в центре Ровно жители заметили змею прямо на тротуаре.

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Кроме того, недавно жительница Ровно обнаружила змею на проспекте Мира возле дома №4.

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