Рівне атакували змії: знаходять навіть у ванних кімнатах (фото, відео)

Рівне атакували змії. Фото: колаж "Сьогодні"
У Рівному місцеві жителі стали часто помічати змій у власних будинках. Так, один чоловік знайшов у своїй ванній кімнаті плазуна, який вилазив із системи слив-перелив.
Відповідні кадри опублікували на сторінці в Instagram Magnolia.tv
Змію помітили у ванній кімнаті
У ролику можна побачити, як змія застрягла в отворі сітки-клапана і не могла вибратися. Господар будинку акуратно відкручував гвинт, щоб дістати звідти плазуна.
"Десь у Рівному. Плюс одна фобія", – підписали відео.
Змії атакували Рівне
Також у центрі Рівного мешканці помітили змію просто на тротуарі.
Крім того, нещодавно мешканка Рівного виявила змію на проспекті Миру біля будинку №4.
Раніше ми писали:
- У Голосіївському районі Києва шукали двометрового удава, який загубився під час прогулянки , В районі економічного факультету університету імені Тараса Шевченка.
- Зустріти змію сьогодні можна у власному дворі , А стати жертвою отруйної "повзуна" – виключно через власну необачність або нерозсудливість.