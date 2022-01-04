Рождество в окопах: какая ситуация на Донбассе перед праздником (видео)

Российские наемники, несмотря на объявленное перемирие, откровенно им пренебрегают. Наши защитники говорят, что оккупанты ежедневно провоцируют их на бой. Несмотря на это, воины все же готовятся к Рождеству в окопах.

Какая ситуация в селе Опытное

В Опытном под Донецком нет центральной елки, катка или рождественской ярмарки. Война почти полностью уничтожила деревню.

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В селе живет всего 35 человек. Среди них и Владимир. Вопрос "как вы отпраздновали Новый год" вызывает у мужчины только грустный смех.

"Какое оливье? Нет у нас магазинов. Раз в две недели приезжает продуктовая лавочка на колесах. О враче и говорить нечего", – рассказывает житель Опытного Владимир.

Престижное село когда-то

До войны в селе проживали 800 человек. Это было престижное село. Сейчас ни один житель Опытного, которого из собственного дома выгнала война, не вернулся.

"Мы уезжали, нас не было полтора месяца. Тянет назад все равно, как бы тут тяжело не было тогда. Все равно вернулись. Жили в подвале", – говорит жительница села Елена.

Снова без Рождества

Украинские солдаты стояли вплотную к ДАПу. Виталий – один из "киборгов". Сейчас он вынужден смотреть на него сквозь прицел, потому что там позиция врага.

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"Ностальгия, все знакомо. Возвращать нужно, нужно возвращать не только аэропорт, а все наши территории. Война не утомляет, она затягивает. Затягивает к победе", – утверждает военнослужащий ВСУ Виталий.

Через два дня в Украине сочельник. Мирная ее часть встретит Рождество в кругу семьи. Эти

ребята уже 8 год не будут праздновать.

"Мы не чувствуем здесь праздника. У нас боевые посты, стоим на постах", – добавляет военнослужащий ВСУ Олег.

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