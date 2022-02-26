"Русский военный корабль, иди на х**й": в Одессе на пляже появилась легендарная надпись

Украинские пограничники на острове Змеиный жестко ответили военным РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
24 февраля наши пограничники на острове Змеиный жестко ответили российским военным, которые предложили им сдаться. В Одессе на пляже 16-й станции Большого Фонтана оставили надпись слов, которые вошли в историю.
Фото надписи опубликовал Telegram-канал "Подслушано Одесса".
Напомним, россияне требовали от украинских пограничников сдаться в плен.
"Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар", – заявили военные РФ.
В ответ украинские пограничники сказали: "Русский военный корабль, иди на х**й!".
Жители Одессы написали эти слова на пляже.
Фото: Telegram/Подслушано Одесса
При обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что военные защищали остров до последнего, и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.
Боевики захватили остров Змеиный
В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что российские наемники захватили остров Змеиный. Была потеряна связь с нашими защитниками.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове. Кроме того, связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен.