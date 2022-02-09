Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот

Рябчук посещал РФ в 2019 году / Фото: Коллаж: Сегодня
Следователи не откидывают версию того, что причиной стрельбы на "Южмаше" в Днепре могло быть влияние иностранных спецслужб на Артемия Рябчука. СБУ уже выяснили, что солдат в 2019 году две недели провел на территории РФ.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Чтобы проверить третью версию – о влиянии иностранных спецслужб, – СБУ в Днепропетровской области поручили проверить, куда ездил Рябчук в последние годы. Следователи установили, что солдат посещал Российскую Федерацию в 2019 году, где он находился две недели.
Следователи ДБР провели 15 осмотров места трагедии, допросили в качестве пострадавших пятеро военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. Также правоохранители общались с родственниками трех погибших, которые живут в Днепре.
По делу о стрельбе уже назначили 24 экспертизы. Всего допросили 29 свидетелей.
Коротко о стрельбе
- Трагедия случилась 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и начал стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Стрелявший – солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения, родом из Одесской области. Его задержали через несколько часов после стрельбы.
- После трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
- Артемию Рябчуку избрали меру пресечения – 60 суток под стражей. Ему угрожает пожизненное заключение.
- 3 февраля Рябчук внезапно отказался от показаний и сменил адвоката.