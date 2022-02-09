Рябчук две недели провел в РФ. В деле о трагической стрельбе в Днепре новый поворот

Рябчук посещал РФ в 2019 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи не откидывают версию того, что причиной стрельбы на "Южмаше" в Днепре могло быть влияние иностранных спецслужб на Артемия Рябчука. СБУ уже выяснили, что солдат в 2019 году две недели провел на территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Чтобы проверить третью версию – о влиянии иностранных спецслужб, – СБУ в Днепропетровской области поручили проверить, куда ездил Рябчук в последние годы. Следователи установили, что солдат посещал Российскую Федерацию в 2019 году, где он находился две недели.

Следователи ДБР провели 15 осмотров места трагедии, допросили в качестве пострадавших пятеро военнослужащих, которые до сих пор находятся в больнице. Также правоохранители общались с родственниками трех погибших, которые живут в Днепре.

По делу о стрельбе уже назначили 24 экспертизы. Всего допросили 29 свидетелей.

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