Рябчук два тижні провів у РФ. У справі про трагічну стрілянину у Дніпрі новий поворот

Рябчук відвідував РФ 2019 року / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідчі не відкидають версію того, що причиною стрілянини на "Південмаші" у Дніпрі міг бути вплив іноземних спецслужб на Артемія Рябчука. СБУ вже з'ясували, що солдат 2019 року два тижні провів на території РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Реклама

Щоб перевірити третю версію – про вплив іноземних спецслужб, – СБУ у Дніпропетровській області доручили перевірити, куди їздив Рябчук останніми роками. Слідчі встановили, що солдат відвідував Російську Федерацію 2019 року, де він перебував два тижні.

Слідчі ДБР провели 15 оглядів місця трагедії, допитали як постраждалих п'ятеро військовослужбовців, які досі перебувають у лікарні. Також правоохоронці спілкувалися із родичами трьох загиблих, які мешкають у Дніпрі.

У справі про стрілянину вже призначили 24 експертизи. Загалом допитали 29 свідків.

Реклама

Коротко про стрілянину