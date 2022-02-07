Рябчука хотят отравить? Почему днепровский стрелок не принимает передачи – эксклюзив

Рябчуку уже избрали меру пресечения / Коллаж "Сегодня"

Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле десятерых человек, не будет принимать продуктовые и вещевые передачи от незнакомых людей. Такие меры предприняты, чтобы исключить отравление.

Об этом сайту "Сегодня" сообщила активист Лада Соколова, которая состоит в группе поддержки Рябчука.

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"Мы запретили принимать Артемию какие-либо продукты, одежду. Будут приниматься те вещи, которые будут заносить адвокаты", – сказала Лада Соколовская.

На помощь Рябчуку собирают деньги мошенники?

По словам Лады Соколовой, не обошлось и без таких людей, которые воспользовались наличием группы поддержки. Последняя собирает деньги на помощь Рябчуку, но некоторые захотели заработать под видом сбора помощи Рябчуку.

"Кстати, был такой момент, когда некоторые люди пытались собирать для себя деньги. Приходится тратить свою энергию для того, чтобы остановить таких непорядочных людей", – говорит Лада Соколова.

Мама Артема все еще не верит в случившееся

"Мама не верит в то, что сын мог такое сделать. В ближайшее время она не приедет в то село, где они живут. У нее есть моменты, из-за которых она вынуждена задержаться. Она будет обязательно. Она же мама. Разорвут ее? Не порвут – точно. Наша задача – добиться правды. Не оправдываем, хотим добиться правды", – говорит Лада Соколова.

На уточняющий вопрос о том, что же будет рассказано на пресс-конференции в субботу, Лада Соколова ответила, что часть известной обществу информации будет подтверждено, часть – опровергнуто.

"Подзащитный общается с нами, стороной защиты. Состояние его здоровья удовлетворительное, нормальное. Моральное состояние – он фактически боец. Это мое мнение как человека. Он готов к дальнейшим событиям с помощью защиты", – сообщил нам один из адвокатов Рябчука Денис Гордеев.

Что известно о трагедии

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша". Как"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. После задержания. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

Подозреваемый будет содержаться в СИЗО . В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога.

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