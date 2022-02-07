Рябчука хочуть отруїти? Чому дніпровський стрілець не приймає передачі – ексклюзив

Рябчуку вже обрали запобіжний захід / Колаж "Сьогодні"

Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі десяти людей, не прийматиме продуктові та речові передачі від незнайомих людей. Таких заходів вжито, щоб виключити отруєння.

Про це сайту "Сьогодні" повідомила активіст Лада Соколова, яка перебуває у групі підтримки Рябчука.

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"Ми заборонили приймати Артемію будь-які продукти, одяг. Прийматимуться ті речі, які будуть заносити адвокати ", – сказала Лада Соколовська.

На допомогу Рябчуку збирають гроші шахраї?

За словами Лади Соколової, не обійшлося і без таких людей, які користувалися наявністю групи підтримки. Остання збирає гроші на допомогу Рябчуку, але дехто захотів заробити під виглядом збору допомоги Рябчуку.

"До речі, був такий момент, коли дехто намагався збирати для себе гроші. Доводиться витрачати свою енергію для того, щоби зупинити таких непорядних людей", – каже Лада Соколова.

Мама Артема все ще не вірить у те, що трапилося

"Мама не вірить у те, що син міг це зробити. Найближчим часом вона не приїде до того села, де вони живуть. Вона має моменти, через які вона змушена затриматися. Вона буде обов'язково. Вона ж мати. Розірвуть її? Не порвуть – точно. Наше завдання – добитися правди. Не виправдовуємо, хочемо добитися правди", – каже Лада Соколова.

На уточнююче запитання про те, що йтиметься на пресконференції в суботу, Лада Соколова відповіла, що частину відомої суспільству інформації буде підтверджено, частину – спростовано.

"Підзахисний спілкується із нами, стороною захисту. Стан його здоров'я задовільний, нормальний. Моральний стан – він власне боєць. Це моя думка як людини. Він готовий до подальших подій за допомогою захисту", – повідомив один із адвокатів Рябчука Денис Гордєєв.

Що відомо про трагедію

Інцидент стався близько 4:00 ранку 27 січня. Солдат строкової служби взяв автомат АК-47 та патрони до нього та відкрив стрілянину. На той момент у приміщенні було 22 солдати.

Двоє встигли вибігти на вулицю та набрати по телефону поліцію та швидку. Зловмисник втік, та його вже затримали копи.

На місці події загинуло п'ять людей, ще п'ять – поранено.

Стрілець – солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження. За даними силовиків, він родом із Одеської області.

стало відомо "Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу". Як"Сьогодні" солдат служив у НГУ з осені минулого року. Був задіяний в охороні "Південмашу".

Артемій розповів, як убивав товаришів по службі . Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей. Після затримання. Одній жінці він вистрілив у голову, бо та не давала йому ключі від дверей.

Національна гвардія України візьме на себе поховання загиблих у Дніпрі гвардійців, а також виділить грошову допомогу пораненим та виплатить по 1,8 млн грн сім'ям убитих.

Незабаром після трагедії військові почали відкрито розповідати про жах під час служби у цій частині. За словами одного з них, командири доводили строковиків до самогубства, потім приховували факти і навіть отримували підвищення.

Підозрюваний утримується в СІЗО . У Дніпрі обрали запобіжний захід Артемію Рябчуку. Йому призначили 60 діб арешту до 27 березня без можливості внесення застави.

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