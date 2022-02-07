С чем связаны обыски в горсовете Кривого Рога: ответили в мэрии

Это далеко не первая проверка горсовета/Фото: коллаж: "Сегодня"

В горсовете Кривого Рога заявили, что обыски участились после смерти городского головы Константина Павлова. Очередная проверка, которую ГБР начало еще сегодня утром, продолжается до сих пор.

Об этом начальница пресс-службы исполкома Криворожского горсовета Ирина Герасименко заявила в эфире канала "Украина 24".

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"Да, сегодня утром состоялось очередное силовое мероприятие ГБР в Криворожский горисполком. Такие постоянные проверки, к сожалению, не новость для Кривого Рога. Мы работаем в таких условиях не первый год. Например, в период с 2016 по 2019 годы, когда прокурором был Луценко, практически все контролирующие органы Украины провели у нас в Криворожской городской мэрии более 500 проверок и никаких реальных нарушений не было обнаружено. Напомню, что очередная волна таких силовых визитов началась после того, как в 2020 году избрали мэром Константина Павлова, а после его смерти (15 августа) они (проверки — Ред.) усилились. К сожалению, по самому расследованию смерти Константина Павлова у нас нет новой информации. Все затормозилось. И складывается впечатление, что очередная проверка — это не более чем специально созданная постановка. Во время предварительной проверки, когда уже было заявлено о злоупотреблениях на сумму 27 млрд. грн., при том, что бюджет города за указанный период составил 25 млрд. грн. И по-прежнему такие заявления ничем не подтверждаются. Мы работаем в таких условиях постоянно. И сейчас проверяющие продолжают находиться в здании горисполкома. И мы предоставляем им все необходимые документы", — рассказала Герасименко.

Что известно?

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", – сказано в ведомстве.

Сейчас следователи ГБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.