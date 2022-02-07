З чим пов'язані обшуки в міськраді Кривого Рогу: відповіли в мерії

У міськраді Кривого Рогу заявили, що обшуки почастішали після смерті міського голови Костянтина Павлова. Чергова перевірка, яку ДБР розпочало ще сьогодні вранці, триває й досі.

Про це начальниця пресслужби виконкому Криворізької міськради Ірина Герасименко заявила в ефірі каналу "Україна 24".

"Так, сьогодні зранку відбувся черговий силовий захід ДБР до Криворізького міськвиконкому. Такі постійні перевірки, на жаль, не новина для Кривого Рогу. Ми працюємо в таких умовах не перший рік. Наприклад, у період з 2016 по 2019 роки, коли прокурором був Луценко, практично всі контролюючі органи України провели у нас в Криворізькій міській мерії понад 500 перевірок і ніяких реальних порушень не було виявлено. Нагадаю, що чергова хвиля таких силових візитів розпочалася після того, як у 2020 обрали мером Костянтина Павлова, а після його смерті (15 серпня) вони (перевірки — Ред.) посилились. На жаль, по самому розслідуванні смерті Костянтина Павлова ми не маємо нової інформації. Все загальмувало. І складається враження, що чергова перевірка — це не більш ніж спеціально створена постановка. Під час попередньої перевірки, коли вже було заявлено про зловживання на суму 27 млрд грн, при тому, що бюджет міста за вказаний період становив 25 млрд грн. І як і раніше такі заяви нічим не підтверджуються. Ми працюємо в таких умовах постійно. І наразі перевіряючі продовжують знаходитись в будівлі міськвиконкому. І ми надаємо їм усі необхідні документи", — розповіла Герасименко.