С флагами Украины и криками "ганьба": в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов (видео)

Люди вышли на митинг против оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Мелитополь захватили российские военные, однако жители города вновь устроили митинг против оккупантов.

Видео появилось в Инсайдер Украина Новости Война.

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"В Мелитополе опять митинг против российских военных в городе. Мы не отдадим фашистам нашу страну", – говорится в сообщении.

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