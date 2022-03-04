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С флагами Украины и криками "ганьба": в Мелитополе люди снова вышли на митинг против оккупантов (видео)

Валентина Шаповал
4 марта, 15:21
Это не первый митинг против российских военных, который проходит в городе

Люди вышли на митинг против оккупантов / Коллаж "Сегодня"

Мелитополь захватили российские военные, однако жители города вновь устроили митинг против оккупантов.

Видео появилось в Инсайдер Украина Новости Война.

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"В Мелитополе опять митинг против российских военных в городе. Мы не отдадим фашистам нашу страну", – говорится в сообщении.

Ситуация

  • 1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.
  • Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.
  • 2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которые пытались их выдавить из города.
  • В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).