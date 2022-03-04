З прапорами України та криками "ганьба": у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

Люди вийшли на мітинг проти окупантів / Колаж "Сьогодні"

Мелітополь захопили російські військові. Проте жителі міста знову влаштували мітинг проти окупантів.

Відео з'явилося в Інсайдер Україна Новини Війна.

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"У Мелітополі знову мітинг проти російських військових у місті. Ми не віддамо фашистам нашу країну" , – йдеться у повідомленні.

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