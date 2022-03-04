З прапорами України та криками "ганьба": у Мелітополі люди знову вийшли на мітинг проти окупантів (відео)

Люди вийшли на мітинг проти окупантів / Колаж "Сьогодні"
Мелітополь захопили російські військові. Проте жителі міста знову влаштували мітинг проти окупантів.
Відео з'явилося в Інсайдер Україна Новини Війна.
"У Мелітополі знову мітинг проти російських військових у місті. Ми не віддамо фашистам нашу країну" , – йдеться у повідомленні.
Ситуація
- 1 березня мер міста Іван Федоров заявив, що у Мелітополі склалася дуже важка ситуація через вторгнення РФ до України. Він нагадав, що Мелітополь взяв на себе перші бойові дії ще 24 лютого.
- Тоді на вулиці тимчасово окупованого Мелітополя вийшли десятки місцевих жителів . Вони оголосили мирний мітинг на знак підтримки України.
- 2 березня у Мелітополі окупанти відкрили стрілянину за мирним натовпом, який намагався їх видавити з міста.
- Внаслідок боїв у районі Нового Мелітополя, що межує з військовою базою, було зруйновано близько 30 будинків (або частково зруйновані, або зовсім непридатні до використання).