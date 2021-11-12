С пороком сердца и сильной аллергией: в Днепре женщина родила 15-го малыша

Женщина родила 15-го ребенка. Фото: коллаж "Сегодня"
В Днепре в больнице имени Мечникова 42-летняя женщина родила 15-го ребенка. У роженицы порок сердца и сильные аллергические реакции.
Об этом сообщил генеральный директор медучреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.
Всю жизнь "работает" женой и мамой
Как рассказал Рыженко, 42-летняя роженица всю жизнь "работает" женой и мамой. Супруг женщины работает на котельной в две смены, чтобы прокормить семью.
"Традиционно Александра пожелала рожать детей только в больнице Мечникова. Имеет порок сердца, сильные аллергические реакции. Были тяжелые осложнения", — подчеркнул врач.
Любит свою семью
Рыженко подчеркнул, что роженица очень любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью.
"Саша с улыбкой говорит: все они – моя жизнь и моя команда, где я главный человек, а больница Мечникова – мое спасение и мои близкие друзья", – добавил врач.
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