З пороком серця та сильною алергією: у Дніпрі жінка народила 15-го малюка

Жінка народила 15-ту дитину. Фото: колаж "Сьогодні"

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова 42-річна жінка народила 15-ту дитину. У породіллі порок серця та сильні алергічні реакції.

Про це повідомив генеральний директор медустанови Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.

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Все життя "працює" дружиною та мамою

Як розповів Риженко, 42-річна породілля все життя "працює" дружиною та мамою. Чоловік жінки працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю.

"Традиційно Олександра побажала народжувати дітей лише у лікарні Мечникова. Має порок серця, сильні алергічні реакції. Були важкі ускладнення", – наголосив лікар.

Любить свою сім'ю

Риженко підкреслив, що породілля дуже любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю.

"Саша з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі", – додав лікар.

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