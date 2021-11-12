З пороком серця та сильною алергією: у Дніпрі жінка народила 15-го малюка

Жінка народила 15-ту дитину. Фото: колаж "Сьогодні"
У Дніпрі у лікарні імені Мечникова 42-річна жінка народила 15-ту дитину. У породіллі порок серця та сильні алергічні реакції.
Про це повідомив генеральний директор медустанови Сергій Риженко на своїй сторінці у Facebook.
Все життя "працює" дружиною та мамою
Як розповів Риженко, 42-річна породілля все життя "працює" дружиною та мамою. Чоловік жінки працює на котельні у дві зміни, щоб прогодувати сім'ю.
"Традиційно Олександра побажала народжувати дітей лише у лікарні Мечникова. Має порок серця, сильні алергічні реакції. Були важкі ускладнення", – наголосив лікар.
Любить свою сім'ю
Риженко підкреслив, що породілля дуже любить свого чоловіка, з радістю виховує дітей і хоче, щоб ніхто не завадив їхньому щастю.
"Саша з посмішкою каже: всі вони – моє життя та моя команда, де я головна людина, а лікарня Мечникова – мій порятунок та мої близькі друзі", – додав лікар.
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